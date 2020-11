Göttingen: Mahnwachen gegen Gewalt gegen Frauen

In der Region Göttingen gibt es zum heutigen "Internationalen Tags gegen Gewalt gegen Frauen" mehrere Aktionen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. In Göttingen hisst Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) vor dem Rathaus gemeinsam mit dem Frauenwerk die Fahne "Frei leben ohne Gewalt". In Braunschweig, Goslar, Bad Harzburg sowie Wolfsburg werden zudem am Abend mehrere Gebäude orange angestrahlt, um ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt zu setzen. Ähnliche Aktionen gibt es heute weltweit.

