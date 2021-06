Göttingen: Kran erschlägt Arbeiter - Ursache weiter unklar Stand: 13.06.2021 14:17 Uhr Bei einem Kran-Unfall in Göttingen ist am Sonnabend ein Mann ums Leben gekommen. Die Ursache für das Unglück und die Identität des Opfers sind noch unklar.

Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Kran gegen 15.15 Uhr auf einer Baustelle im Stadtteil Esebeck auf das Dach eines Rohbaus, auf dem sich zwei Bauarbeiter aufhielten. Der Kran zerschlug die Decke, die Männer fielen in die Tiefe und wurden von Betonteilen begraben. Ein Arbeiter starb unter den Trümmern. Die Identität des Getöteten konnte bislang nicht geklärt werden. Eine Polizeisprecherin sagte dem NDR in Niedersachsen, dass der Mann keine Papiere bei sich getragen habe. Außerdem gebe es Sprachbarrieren mit dem Subunternehmer, der ihn beschäftigt hatte.

Weiterer Arbeiter schwer verletzt

Den Kollegen des Opfers konnten die alarmierten Einsatzkräfte mit schwerem Gerät befreien. Der 40-Jährige wurde laut der Sprecherin in die Göttinger Uniklinik eingeliefert und notoperiert. Er konnte bislang noch nicht vernommen werden. Außerdem erlitt der 42 Jahre alte mutmaßliche Kranführer einen Schock.

Kran blockiert Straße

Die Ursache für das Umkippen des Krans ist noch unklar. Experten des Gewerbeaufsichtsamtes und der Berufsgenossenschaft untersuchten die Unglückstelle noch am Sonnabend. Die Polizei hat die Baustelle für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Der Kran hatte zum Zeitpunkt des Unglücks Stahlgitter am Haken. Zur Bergung rückte eine Spezialfirma mit einem Autokran an. Zum Unglückszeitpunkt soll es zum Teil heftige Windböen gegeben haben. Wegen des auf der Straße liegenden Krans bleibt die Ortsdurchfahrt Esebeck weiter gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

