Stand: 15.05.2021 15:13 Uhr Göttingen: Klimaaktivisten legen den Verkehr lahm

Klimaaktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" haben am Sonnabend in Göttingen mit Sitzblockaden für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurden einige von ihnen in Gewahrsam genommen, weil sie Platzverweisen nicht nachkamen. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten sich an mehreren Hauptverkehrsstraßen und Kreuzungen einzeln auf die Fahrbahn gesetzt und den Verkehr zum Erliegen gebracht. Beamtinnen und Beamte trugen mehrere Personen weg. Ein Aktivist klebte sich nach Angaben der Organisatoren an der Straße fest. Mit der Aktion habe man die Angst vor der Klimakrise und dem kommenden Ende der natürlichen Lebensgrundlagen ausdrücken wollen, teilten die Demonstrierenden mit.

