Göttingen: Impf-Shuttle für Bewohner von Hochhaus-Komplexen Stand: 07.06.2021 14:59 Uhr Die Stadt Göttingen bietet seit Montag Corona-Impfungen für die Bewohner mehrerer Wohnblöcke an. Das Angebot richtet sich nach Angaben der Stadt an Menschen in prekären Wohnsituationen.

Wer in einem der Hochhäuser lebt, dürfe demnach mit einem Shuttleservice zum Impfzentrum fahren und sich dort impfen lassen. Die Aktion sei kostenlos. Wie der NDR in Niedersachsen berichtet, war die Resonanz in der Wohnanlage Hegenweg am Vormittag überschaubar. Helferinnen und Helfer klingeln mit Dolmetschern an den Türen, um auf das Angebot hinzuweisen. Am Dienstag soll dann auch ein Shuttle ab dem Iduna-Hochhaus eingesetzt werden. Der Wohnkomplex Groner Landstraße werde später eingebunden, weil es derzeit nicht genügend Impfstoff gibt.

Mehr als 100 Infektionen in einem Wohnblock

Vor einem Jahr hatte das Iduna-Hochhaus bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. In dem Komplex war es zu einem größeren Corona-Ausbruch mit mehr als 100 Infektionen bei rund 600 Bewohnerinnen und Bewohnern gekommen. Im Hochhaus an der Groner Landstraße war es im August vergangenen Jahres infolge einer Quarantäne-Anordnungen zu Auseinandersetzung zwischen Bewohnern und Polizisten gekommen. Dabei wurden elf Beamte verletzt.

