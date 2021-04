Stand: 13.04.2021 10:24 Uhr Göttingen: Gefälschte SPD-Plakate aufgetaucht

In Göttingen haben unbekannte Täter gefälschte Plakate mit SPD-Logo aufgehängt. Darauf werden der Partei zynische Botschaften zur Flüchtlingspolitik in den Mund gelegt, heißt es vom SPD-Stadtverband Göttingen, der sich davon klar distanziert. Die Drucke wirken nach Informationen des NDR in Niedersachsen professionell und authentisch. Die Plakataktion zeuge von hoher krimineller Energie, so die SPD. Sie hat jetzt Strafanzeige erstattet.

