Stand: 13.10.2021 10:34 Uhr Göttingen: Feuerwehr dichtet Leck in Fernwärme-Leitung ab

Ein Loch in einer Fernwärme-Leitung hat einen Einsatz der Göttinger Feuerwehr ausgelöst. Unter einer Holzbrücke in der Nähe der Sparkassen-Arena war am Dienstagnachmittag etwa 80 Grad heißes Wasser ausgelaufen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zeugen meldeten außerdem eine grüne Flüssigkeit. Die Leitung wurde sofort abgesperrt, das Leck abgedichtet. Laut Feuerwehr wird der grüne Stoff dem Wasser vorsorglich beigemischt, um ein mögliches Loch sofort zu erkennen.

