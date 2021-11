Stand: 29.11.2021 08:20 Uhr Göttingen: Experten untersuchen Boden auf Munitionsreste

An vier Verdachtspunkten wird ab Montag in Göttingen genauer nach Munitionsresten und kleineren Kampfmitteln gesucht. Dafür wird der Parkplatz am Schützenanger bis Mittwoch 20.00 Uhr gesperrt. Betroffen sind nach Angaben der Stadt außerdem die Wege in dem Bereich und ein Teil einer Kleingartenanlage. Bomben-Blindgänger gibt es nach aktuellem Stand dort nicht. Sollten größere Mengen Munition gefunden und beseitigt werden müssen, könne es aber sein, dass Anwohnerinnen und Anwohner den Bereich umgehend für kurze Zeit verlassen müssen.

Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Göttingen entschärft Sie war auf einer Baustelle entdeckt worden. 20.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. (08.10.2021)

