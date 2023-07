Stand: 24.07.2023 08:09 Uhr Göttingen: Experten suchen bei Schule nach Blindgängern

Von Montag an will der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) einen Bereich nahe des Otto-Hahn-Gymnasiums in Göttingen nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg untersuchen. Damit wird die Suche in der Stadt ausgeweitet, wie die Verwaltung mitteilte. Die Sondierungsarbeiten stünden im Zusammenhang mit einem geplanten Erweiterungsbau der Schule. Zusätzlich ist ab Montag der Schützenplatz in Göttingen gesperrt. Dort starten laut Stadtverwaltung die Vorarbeiten zu möglichen Bombensprengungen im September. Im Boden vermuten die Experten des KBD acht Weltkriegs-Blindgänger. Zunächst sollen Brunnen gebohrt werden, um das Grundwasser abzusenken. Zuletzt waren im März 2023 zwei Bomben in Göttingen gesprengt worden.

