Stand: 25.09.2023 14:45 Uhr Göttingen: Erster Spatenstich für das Kinderhospiz Sternenlichter

In ganz Niedersachsen gibt es bislang nur zwei Hospize für Kinder und Jugendliche, in Syke (Landkreis Diepholz) und in Braunschweig. Das wird sich ändern, denn in Göttingen wird ein weiteres Hospiz für junge Menschen gebaut. Es wird Platz für zwölf unheilbar kranke Kinder und Jugendliche und ihre Familien bieten. Anders als in Hospizen für Erwachsene sollen die Erkrankten dort nicht erst in ihrer letzten Lebensphase aufgenommen werden können, teilten die Betreiber mit. Am Montag ist Baubeginn für das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter. Die DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta und ein Förderverein setzen sich für das Haus ein, sie sind weiterhin auf Spenden angewiesen.

