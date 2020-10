Göttingen: Erneuter Corona-Ausbruch in Hochhaussiedlung

Stand: 26.10.2020 15:49 Uhr

In einem Wohnkomplex in Göttingen gibt es erneut Corona-Fälle. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um zwei Neuinfektionen. Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen kamen in häusliche Quarantäne.