Stand: 21.07.2022 14:25 Uhr Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Verbindungsstudenten

In Göttingen ermittelt das Staatsschutzkommissariat nach einem mutmaßlichen Angriff auf vier Mitglieder einer Studentenverbindung gegen Unbekannt. Nach Angaben der Polizei war es in der vergangenen Sonnabendnacht in einer Gaststätte in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen den vier Männern und mehreren unbekannten Personen gekommen. Nach Angaben der Männer wurden sie in dem Lokal von der Gruppe angepöbelt und aufgefordert, die Kneipe zu verlassen. In der Folge seien sie von den Personen teilweise geschlagen und getreten worden. Als die alarmierte Polizei eintraf, seien die Angreifer in einen gegenüberliegenden, vornehmlich von Angehörigen der linken Szene bewohnten Gebäudekomplex geflüchtet, so die Polizei. Die Ermittelnden gehen von einer politischen Motivation aus.

