Stand: 12.05.2023 11:16 Uhr Göttingen: Erbprinz Ernst August fordert römische Skulpturen zurück

Nach 44 Jahren muss sich die Universität Göttingen von der ältesten privaten Sammlung römischer Skulpturen verabschieden. Die Sammlung Wallmoden war 1979 als Leihgabe des Hauses Hannover an die Universität gekommen. Doch Erbprinz Ernst August von Hannover hat jetzt den Leihvertrag gekündigt. Gründe dafür wurden der Universität nicht mitgeteilt. "Wir tappen völlig im Dunklen", sagt Prof. Johannes Bergemann, der Leiter des Achäologischen Instituts. Die königliche Familie war bisher für ein Statement nicht zu erreichen. Am 1. Juni soll die Sammlung in ein Depot in der Nähe von Hannover gebracht werden. Kommenden Sonnabend und Sonntag veranstaltet das Institut deshalb ein Aktionswochenende mit Führungen, Vorträgen und einer eigens konzipierten Theaterperformance zu den Marmorskulpturen. In Göttingen ist die Sammlung Wallmoden zum letzten Mal am 28. Mai von 11 bis 16 Uhr zu sehen. Der Name geht zurück auf Reichsgraf Johann Ludwig von Wallmoden. Wallmoden war ein unehelicher Sohn des britisch-hannoverschen Königs Georg II, dem Gründer der Georg-August-Universität Göttingen. Nach Wallmodens Tod im Jahr 1811 hatte die königliche Familie die Kunstwerke erworben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.05.2023 | 15:00 Uhr