Göttingen: Einbrecher schläft in Wohnung ein

In Göttingen ist ein Einbrecher auf frischer Tat ... eingeschlafen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mieter den 39-Jährigen am Sonnabendmorgen schlafend in seiner Wohnung entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten mussten den Täter aufwecken, um ihn mit zur Wache nehmen zu können. Der 39-Jährige hatte sich laut Polizei gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft, nach Beute gesucht und war dann wohl so müde geworden, dass er sich anschließend in der Wohnung schlafen legte. Ob der Mann betrunken war, dazu machten die Beamten keine Angaben.

