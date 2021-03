Stand: 30.03.2021 13:03 Uhr Göttingen: Doppelhaushälfte geht in Flammen auf

Beim einem Wohnhausbrand in Göttingen sind zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war das Feuer am Montagabend im Ortsteil Elliehausen aus ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. Im Laufe des Löscharbeiten trafen die beiden Hausbewohner vor Ort ein. Der Mann und die Frau erlitten einen Schock sowie eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurden in die Göttinger Uniklinik eingeliefert. Die Doppelhaushälfte ist bis auf Weiteres unbewohnbar, sie wurde für die Ermittlungen beschlagnahmt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.03.2021 | 13:30 Uhr