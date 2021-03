Göttingen: Corona-Intensivstation entsteht im Eilverfahren Stand: 26.03.2021 07:41 Uhr Die Zahl der Corona-Infektionen steigt deutlich - und mit Verzögerung wohl auch wieder die Zahl der Schwerkranken. An der Uniklinik Göttingen entsteht gerade eine zusätzliche Covid-Intensivstation.

Die Behelfsstation wird im Eilverfahren aus Containern aufgebaut. Bis Mitte April soll sie an einem der größten Krankenhäuser in Niedersachsen fertiggestellt sein. Spezielle Schwerlaster liefern die einzelnen Module an, in denen künftig bis zu 41 schwer erkrankte Corona-Patienten behandelt werden können.

Bund und Land teilen sich die Baukosten

Die Container sind nach Angaben der Uniklinik nach der Anlieferung fast bezugsfertig. Sie sind ausgestattet mit Dämmung, Fenstern, technischen Vorinstallationen und Bodenbelägen. Die Baukosten für die neue Covid-Station in Höhe von 26,6 Millionen Euro teilen sich das Land Niedersachsen und der Bund.

Höchststand 1.400 Corona-Patienten im Krankenhaus

Bisher ist die Zahl der Corona-Patienten, die in den Krankenhäusern in Niedersachsen behandelt werden, weitgehend stabil. Der Wert liegt aktuell unter dem Höchststand vom Januar, als an einigen Tagen mehr als 1.400 Menschen mit Corona in stationärer Behandlung waren. Täglich waren in dieser Zeit fast 300 neue Patienten hinzugekommen. Derzeit sind es zwischen 220 und 240.

