Stand: 09.01.2025 11:53 Uhr Göttingen: Bundespolizei schnappt Erpresser im Hauptbahnhof

Am Mittwochabend haben Bundespolizisten einen gesuchten 42-Jährigen im Göttinger Hauptbahnhof festgenommen. Nach Angaben der Bundespolizei wurde der Mann gesucht, weil er einen gefundenen Rucksack unterschlagen und versucht haben soll, den Eigentümer des Rucksacks zu erpressen. Dieser hatte in einem Onlineportal gemeldet, dass sein Rucksack weg sei und um Informationen gebeten. Daraufhin kontaktierte der 42-Jährige den Eigentümer und forderte laut Polizei einen Finderlohn. Ohne diesen drohte er, den Rucksack nicht herauszugeben. Der Eigentümer des Rucksacks erstattete daraufhin Strafanzeige. Mithilfe der Überwachungskameras am Göttinger Hauptbahnhof konnten die Beamten der Bundespolizei den Verdächtigen stellen. Er stimmte einer Wohnungsdurchsuchung zu, bei der die Beamten besagten Rucksack mit Inhalt fanden. Die Gegenstände, darunter ein Laptop, wurden beschlagnahmt.

