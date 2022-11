Stand: 22.11.2022 13:17 Uhr Göttingen: Betrunkener Radfahrer prallt gegen geparktes Auto

Ein betrunkener Mann ist in der Nacht zu Dienstag in Göttingen gegen ein geparktes Auto gefahren. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam der 21 Jahre alte Göttinger rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Smart, der am Fahrbahnrand parkte. Der junge Mann blieb unverletzt - ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Es entstand ein Schaden von rund 900 Euro.

