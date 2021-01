Stand: 02.01.2021 18:07 Uhr Göttingen: Beifahrer stirbt bei Unfall mit Sportwagen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer der Anschlussstelle Göttingen-Nord an der A7 ist am Sonnabend der 33 Jahre alter Beifahrer eines Sportwagens getötet worden. Der 25-jährige Fahrer kam schwer verletzt in eine Klinik. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war das Auto aus noch ungeklärter Ursache über eine Verkehrsinsel und zwei Leitplanken gefahren, ehe es einen Abhang hinunterstürzte und sich überschlug. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden ein Gutachter eingeschaltet und das Fahrzeug beschlagnahmt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer (0551) 491 21 15 bei der Polizei Göttingen zu melden.

