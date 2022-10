Stand: 19.10.2022 11:35 Uhr Göttingen: Beamte nehmen polizeibekannten Randalierer fest

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend in der Göttinger Innenstadt mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe der polizeibekannte Mann Passanten bedroht. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die den Verdächtigen im Innenstadtbereich antraf und vorübergehend festnahm. Die Schreckschusswaffe fanden die Ermittler im Hosenbund des Mannes. Der 24-Jährige soll demnach gegenüber den Beamtinnen und Beamten ein sehr aggressives Verhalten gezeigt haben und stark alkoholisiert gewesen sein. Er verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.10.2022 | 13:30 Uhr