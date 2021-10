Göttingen: Aufatmen nach Blindgänger-Entschärfung Stand: 08.10.2021 08:06 Uhr Aufatmen in Göttingen: Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde in der Nacht gegen 0.30 Uhr erfolgreich gesprengt. Rund 20.000 Menschen durften danach wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Noch in der Nacht brachten die Göttinger Verkehrsbetriebe Menschen aus den Evakuierungszentren im Felix-Klein-Gymnasium und in der Weender Festhalle mit kostenlosen Bus-Shuttles wieder nach Hause. Einige Anwohner haben dennoch in den Zentren übernachtet. Dabei handelte es sich vor allem um Familien mit schlafenden Kindern, wie ein Mitarbeiter der Johanniter Unfallhilfe dem NDR in Niedersachsen sagte.

Noch Einschränkungen im Bahnverkehr möglich

Der Zugverkehr normalisiert sich, nachdem der Göttinger Hauptbahnhof gegen 2 Uhr in der Nacht wieder freigegeben worden war. Die Deutsche Bahn weist Kunden aber darauf hin, dass es bis in den Vormittag hinein noch zu Einschränkungen kommen kann. Weil der Hauptbahnhof innerhalb des Evakuierungsradius lag, war dieser zuvor gesperrt worden und der Bahnverkehr durch Göttingen eingestellt. Züge im Fernverkehr wurden über Altenbeken in Nordrhein-Westfalen umgeleitet. Züge des Metronom starteten beziehungsweise endeten in Northeim.

Bereich kurz vor Mitternacht evakuiert

Bauarbeiter hatten die 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Donnerstagmorgen am Weender Tor entdeckt. Der Krisenstab der Stadt zog in Zusammenarbeit mit Bombenexperten einen 1.000-Meter-Radius um den Fundort. Die Evakuierung der rund 20.000 Anwohnerinnen und Anwohner, darunter rund 130 Patientinnen und Patienten zweier Krankenhäuser, war kurz vor Mitternacht abgeschlossen. Experten des Kampfmittelräumdienstes begannen daraufhin ihre Arbeit: Wenig später wurde die Bombe mit Aufschlagzünder kontrolliert gesprengt. Schäden gab es dadurch nicht.

Lob für Einsatzkräfte

Oberbürgermeister Rolf Georg Köhler (SPD) lobte die Zusammenarbeit der mehr als 700 Einsatzkräfte: Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei seien gut koordiniert gewesen und das bei wenig Vorlaufzeit. Die Stadt hatte kurzfristig ein Bürgertelefon eingerichtet und in einem Live-Blog über die Entwicklung berichtet. Neben den zwei Evakuierungszentren war für Corona-Infizierte auch eine Notfallunterkunft eingerichtet worden.

Experten finden 80 Verdachtspunkte

In Göttingen sind Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg nicht ungewöhnlich. Anfang des Jahres sprengten Experten mehrfach Fliegerbomben. Vor zwei Wochen hat die Stadt bekannt gegeben, dass Fachleute des Kampfmittelräumdienstes und der Stadt rund 80 Verdachtspunkte ausgemacht haben. Zehn Verdachtspunkte liegen demnach nahe bei und unter Häusern. 2010 starben drei Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Niedersachsen, als ein Blindgänger explodierte.

