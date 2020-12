Stand: 16.12.2020 08:47 Uhr Göttingen: Ansturm auf Kfz-Zulassungsstellen

Die Kreisverwaltung in Göttingen hat vor dem Lockdown einen Ansturm erlebt, vor allem in den Kfz-Zulassungsstellen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das sei unnötig, das Göttinger Kreishaus bliebe wie bisher geöffnet, so er der Landkreissprecher. Besucher sollen aber weiterhin nur in unvermeidbaren Fällen kommen und sich vorher per Telefon, E-Mail oder Post einen Termin geben lassen. Auch das Göttinger Rathaus bleibt unverändert geöffnet.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.12.2020 | 08:30 Uhr