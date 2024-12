Stand: 14.12.2024 14:33 Uhr Göttingen: Aktivisten übermalen Hakenkreuze mit lila Herzen

Aktivisten des Bündnisses gegen Rechts haben am Freitag Dutzende Hakenkreuz-Schmierereien im Iduna-Zentrum in Göttingen mit violetter Farbe übermalt. An der als "zivilgesellschaftlicher Reinigungsservice" bezeichneten Aktion seien auch Personen mit Verbindungen zum Weststadtzentrum und dem Kulturzentrum Musa beteiligt gewesen, wie ein Sprecher des Bündnisses gegen Rechts erklärte. Demnach haben die Aktivisten mehr als 80 Hakenkreuze übermalt, die Unbekannte auf Wände und Fußböden im Treppenhaus des Wohnkomplexes geschmiert hatten. Der Hausverwaltung werfen die Aktivisten Untätigkeit vor. Demnach seien die verfassungsfeindlichen Symbole bereits Anfang Oktober aufgetaucht, ohne dass die Hausverwaltung tätig geworden sei. "Einige Hakenkreuze wurden lediglich dilettantisch übermalt. Andere blieben unbehelligt", heißt es in einer Mitteilung. Das 18-geschossige Iduna-Zentrum in Göttingen gilt seit Jahren als Problemimmobilie und als dringend sanierungsbedürftig.