Göttingen: 44 Jahre alter Räuber muss für zwei Jahre in Haft Stand: 21.02.2022 18:30 Uhr Ein 44 Jahre alter Mann aus Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) muss für zwei Jahre in Haft. Das Landgericht Göttingen verurteilte den 44-Jährigen wegen schweren Raubes.

Laut Gericht hatte der Mann im Januar 2020 einen Autokauf vorgetäuscht. Er hatte den Verkäufer mit einer Schreckschusswaffe bedroht und den Kleinbus des Opfers entwendet. Wenig später entdeckten Beamte den Mann in dem Bus auf der Autobahn 7 südlich von Göttingen und nahmen ihn fest. Das Gericht hielt dem Angeklagten zugute, dass er sich von Beginn an geständig und kooperativ gezeigt habe. Demnach habe er sich zur Tatzeit in einer psychisch und finanziell schwierigen Situation befunden. Er habe zudem glaubhaft bei dem Zeugen um Entschuldigung gebeten.

Räuber ist vorbestraft

Eine Bewährungsstrafe sei trotz des Geständnisses nicht in Betracht gekommen, sagte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Der Angeklagte sei unter anderem wegen Einbrüchen mehrfach vorbestraft und habe zur Tatzeit noch unter Bewährung gestanden. Er habe in mehreren Fällen "aus dem Nichts" schwerwiegende Taten begangen. "Wir können nicht davon ausgehen, dass Sie keine weiteren Straftaten begehen", sagte die Richterin. Sie appellierte an den Angeklagten, sich einer therapeutischen Behandlung zu unterziehen. Dies könnte die Chance auf ein straffreies Leben und eine vorzeitige Entlassung erhöhen.

Dilettantisches Vorgehen

Laut Gericht sei die Ausübung der Tat dilettantisch gewesen. Der 44-Jährige hatte keine Maske getragen und auf Facebook, über das er Kontakt zum Verkäufer aufgenommen hatte, kein Pseudonym verwendet. "So hatten Sie keine Chance, nicht entdeckt zu werden", sagte die Richterin. Nachdem sich beide Parteien nach einer Probefahrt auf den Kaufpreis von 21.500 Euro geeinigt hatten, waren sie gemeinsam zu einer Bankfiliale im Stadtteil Geismar gefahren. Auf dem Parkplatz habe er die Waffe nach Ansicht des Gerichts ein Stück aus einer Umhängetasche gezogen, dem Verkäufer gezeigt und diesen zum Aussteigen gezwungen. Auf seiner Flucht habe er schließlich gewendet, um den Bus zurückzubringen. Kurz darauf erfolgte die Festnahme.

