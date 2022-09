Stand: 30.09.2022 21:34 Uhr Göttingen: 19-jähriger Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitagnachmittag in Göttingen ein 19-jähriger Fahrradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der auf einem Radweg fahrende 19-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen von einem nach links auf ein Firmengelände abbiegenden Kran erfasst. Der Mann aus Nordhessen erlag demnach noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 55-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Göttingen blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an, so eine Polizeisprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.10.2022 | 09:00 Uhr