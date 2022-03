Stand: 24.03.2022 14:54 Uhr Gleitschirmflieger stürzt im Harz ab - und stirbt

Bei einem Unglück im Harz ist ein Gleitschirmflieger ums Leben gekommen. Der 63-jährige Mann war am Mittwochnachmittag mit seinem Gleitschirm in einem Wald nahe des Herzberger Teiches abgestürzt, wie die Polizei Goslar am Donnerstag mitteilte. Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Als der Notarzt am Unfallort eintraf, konnte er nur noch den Tod des Mannes feststellen, der aus der Region Gifhorn stammte. Die Ursache für den Absturz ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Polizei Goslar ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

