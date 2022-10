Stand: 14.10.2022 16:37 Uhr Gleichen: Mann findet beim Pilzesammeln scharfe Handgranate

Ein Pilzsammler hat im Landkreis Göttingen eine scharfe Handgranate gefunden. Die amerikanische Splitterhandgranate aus der Zeit des Zweiten Weltkrieg wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert gesprengt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann entdeckte die Granate Mitte der Woche in einem Waldgebiet in der Gemeinde Gleichen. In dem Bereich fanden die Beamten keine weiteren Granaten. Der Mann habe richtig gehandelt, die Granate nicht berührt und die Polizei alarmiert, betonte eine Polizeisprecherin.

