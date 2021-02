Stand: 25.02.2021 12:06 Uhr Gläubigertreffen zur Zukunft der Friseur-Kette "Klier"

Der Umsatz-Einbruch in der Corona-Krise hat Deutschlands größte Friseurkette Klier in die Insolvenz gedrückt. Das Amtsgericht am Firmenhauptsitz Wolfsburg eröffnete im Dezember ein entsprechendes Verfahren, um die Ansprüche der Gläubiger zu prüfen. Am Donnerstag ist ein Gläubiger-Treffen in der Braunschweiger Stadthalle angesetzt. Dabei geht auch um die Zukunft der rund 8.500 Klier-Mitarbeiter.

