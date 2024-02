Glätte in Niedersachsen: Mehrere Verletzte bei Unfällen Stand: 09.02.2024 07:26 Uhr Schneefall und Glätte haben in Niedersachsen in der Nacht zu Freitag und am Morgen zu mehreren Unfällen geführt. Meist handelte es sich um Blechschäden, es gab aber auch Verletzte.

Auf der Bundesstraße 1 bei Königslutter (Landkreis Helmstedt) sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden dabei laut Polizei leicht verletzt. Glätte-Unfälle gab es auch auf der A2 im Landkreis Peine sowie auf der A1 und der A7 in den Landkreisen Rotenburg, Harburg und Heidekreis.

Glatte Straßen: Polizei ruft zur Vorsicht auf

Auch im Landkreis Cloppenburg kam es aufgrund glatter Straßen zu Unfällen. Laut Polizei verliefen diese jedoch glimpflich - es blieb bei Blechschäden wie in Garrel, wo ein Fahrzeug von der Straße abkam und in einen Graben rutschte. Vor allem im Nordosten Niedersachsens ruft die Polizei weiter dazu auf, vorsichtig zu fahren, weil der Schneeregen laut Wetter-Prognose auch am Vormittag anhalten soll.

Weitere Informationen Wetter in Niedersachsen: Dauerregen lässt Pegelstände steigen Bis heute Abend soll es vor allem im Harz weiter regnen. Das lässt die Pegelstände einiger Flüsse wie Aller, Leine und Oker steigen. mehr Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.02.2024 | 07:00 Uhr