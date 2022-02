Gipsindustrie will zusätzliche Abbaugebiete im Harz Stand: 07.02.2022 17:20 Uhr Erst Ende 2021 entschied sich das Land Niedersachsen gegen mehr Flächen für den Gipsabbau im Südharz. Die Branche sieht dagegen generell zusätzlichen Bedarf. Ein Argument: der Kohleausstieg.

Die Industrie begründet das mit dem Wegfall des sogenannten technischen Gipses. Dieser entsteht bei der Stromerzeugung mit Kohle als Nebenprodukt - macht aber laut Bundesverband der Gipsindustrie (BV Gips) die Hälfte der bisherigen jährlichen Gipsmenge aus. Um die entstehende Lücke mit Naturgips zu schließen, sei es notwendig, dass Abbaugebiete vergrößert werden, argumentiert die Branche.

BUND hält Argumente für vorgeschoben

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) im Westharz verweist auf die hohe Artenvielfalt der Landschaft. BUND-Vorsitzender Friedhart Knolle hält die Argumente der Gipsbranche zudem für vorgeschoben. Der wegfallende technische Gips könne auch durch recycelten Gips oder alternative Rohstoffe ersetzt werden. Der von der Industrie geforderte Naturgipsabbau sei lediglich günstiger.

Gipsbranche: "Werke im Harz sichern Beschäftigung"

"Die Werke im Harz sind auf dem technisch und ökologisch neusten Stand und sichern Beschäftigung", hält ein Sprecher der Gipsindustrie entgegen. Die Branche sei zudem bereit, notwendige Investitionen zu tätigen, um den Standort Harz dauerhaft zu sichern. In Umfeld der Branche waren im Jahr 2020 in Niedersachsen mehr als 1.500 Menschen beschäftigt.

Diskussion zwischen Landkreis und Ministerium

Umweltschützende und der Landkreis Göttingen haben das Land Niedersachsen aufgefordert, eine Erweiterung des Gipsabbaus auszuschließen. Im Entwurf zum sogenannten Landesraumordnungsprogramm wurde eine Erweiterung um 40 Hektar zwar verworfen, aber das Landwirtschaftsministerium hat zugleich eine Passage gestrichen, durch die der Abbau an anderer Stelle bisher ausgeschlossen war. Der Landkreis Göttingen pocht darauf, dass diese Passage wieder aufgenommen wird. Das Landwirtschaftsministerium argumentiert, die rechtlichen Anforderungen an einen Ausschluss seien zu hoch. Der Landkreis könne später zudem selbst Regelungen für den Gipsabbau verhängen. Die Diskussion zwischen Kommune und Land dürfte noch nicht abgeschlossen sein.

Eine der bundesweit artenreichsten Regionen

In Niedersachsen wird zwischen den Orten Osterode und Walkenried im Landkreis Göttingen auf einer Fläche von 574 Hektar Gips abgebaut. Insgesamt erstreckt sich die Gipskarstlandschaft auf rund 120 Kilometern Länge von Osterode über Thüringen bis nach Sachsen-Anhalt entlang der südlichen Kante des Harzes. Die Karstlandschaft im Harz ist die größte in Mitteleuropa. Karst bezeichnet die Erdformationen, die entstehen, wenn Wasser auf das weiche Gipsgestein trifft: Entlang von Flüssen bilden sich meterhohe Steilwände, in Ebenen entstehen durch Regenfälle tief einfallende Löcher, sogenannte Erdfälle. Seltene Pflanzen und Tiere nutzen dies als Lebensraum. Laut Bundesamt für Naturschutz zählt die Karstlandschaft zu den 18 artenreichsten Regionen in Deutschland.

