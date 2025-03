Stand: 25.03.2025 18:42 Uhr Giftiges Kohlenstoffmonoxid: 27 Personen aus Wohnungen evakuiert

Eine defekte Heizung hat wohl dafür gesorgt, dass Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Braunschweig erkrankt sind. Laut Feuerwehr mussten 27 Personen ihre Wohnungen verlassen, zwei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Montag hatte sich erst eine Person beim Rettungsdienst gemeldet, weil sie sich unwohl fühlte. Die Warngeräte, welche die Einsatzkräfte an sich trugen, zeigten bereits nach kurzer Zeit in der Wohnung der Person Kohlenstoffmonoxid in der Luft an. Wie sich später herausstellte, war das geruchslose Gas auch in anderen Wohnungen ausgetreten, so die Feuerwehr. Das giftige Gas kam mutmaßlich aus der Heizung. Nachdem die Wohnungen gelüftet wurden, konnten die Bewohner wieder nach Hause, heißt es.

