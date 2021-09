Stand: 21.09.2021 09:01 Uhr Gifhorn: Sonderausschuss zum Mühlenmuseum tagt

In Gifhorn tagt am Dienstagnachmittag der Sonderausschuss Mühlenmuseum. Es wird erwartet, dass er der Stadt den Kauf des Gifhorner Mühlenmuseums empfehlen wird. Derzeit befindet sich das Museum noch in Familienbesitz. Der Kauf des Museums inklusive Park mit allen Mühlen, Gebäuden sowie Namensrechten würde die Stadt voraussichtlich rund 2,6 Millionen Euro kosten. Wenn alles nach Plan läuft, übernimmt Gifhorn den kompletten Betrieb bereits zum Januar kommenden Jahres.

