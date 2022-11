Stand: 23.11.2022 14:03 Uhr Gifhorn: Schnelles Urteil gegen zwei Ladendiebe

Nach einem Ladendiebstahl sind die Täter in einem Schnellverfahren zu Geldstrafen verurteilt worden. Die 29 und 31 Jahre alten Männer haben am Dienstag vor dem Amtsgericht Hildesheim gestanden, am Vortag aus einem Geschäft in Gifhorn Tabakwaren, Bekleidung und teure Schokolade im Wert von mehr als 550 Euro gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv hatte die Diebe nach Verlassen des Kassenbereichs gestellt und die Polizei gerufen. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde für die beiden Tatverdächtigen ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren angeregt. Bei klarer Beweislage oder einfachen Sachverhalten kann sich das Gericht nach Antrag der Staatsanwaltschaft für ein solches Verfahren entscheiden. Das Urteil ist rechtskräftig.

