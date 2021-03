Stand: 03.03.2021 08:44 Uhr Gifhorn: Polizei warnt vor neuer Telefon-Betrugsmasche

Mit einer besonders dreisten neuen Variante des Enkeltricks versuchen Betrüger im Landkreis Gifhorn derzeit ältere Leute zu verunsichern und an deren Geld zu kommen. Laut Polizei geben sich Anrufer am Telefon als Arzt aus, der angeblich den Sohn oder die Tochter wegen Corona behandelt und dafür ein spezielles Medikament benötigt. Sie fordern, dass die Angerufenen hierfür einen fünfstelligen Betrag von der Bank holen. Bislang seien die Betrüger mit dem Trick aber noch nicht erfolgreich gewesen, so die Polizei.

