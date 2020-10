Stand: 22.10.2020 08:22 Uhr Gifhorn: Polizei stoppt zahlreiche Raser

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag im Raum Gifhorn elf Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben eines Sprechers hatten diese die erlaubte Geschwindigkeit zum Teil deutlich überschritten. An der Ortsdurchfahrt in Rötgesbüttel wurde ein 50-Jähriger in einer Tempo-50-Zone mit 106 Kilometern pro Stunde geblitzt. Ihn erwarten nun zwei Monate Fahrverbot und 280 Euro Bußgeld. An der B4 zwischen Meine und Meinholz war ein 51-Jähriger mit 157 statt der erlaubten 80 Stundenkilometer unterwegs. Er muss 600 Euro zahlen und drei Monate seinen Führerschein abgeben.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.10.2020 | 08:30 Uhr