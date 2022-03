Stand: 16.03.2022 10:33 Uhr Gifhorn: Mann fährt 79-Jährige an und flüchtet mit dem Auto

Nachdem er eine 79-jährige Fußgängerin angefahren hatte, ist ein Autofahrer vom Unfallort in Gifhorn geflüchtet. Laut Polizei bog der circa 60-jährige Mann am Dienstagmorgen auf die Braunschweiger Straße ein und erfasste dabei die Frau, die gerade ihr Fahrrad schob. Der Autofahrer stieg demnach sogar aus, half der Frau auf und versicherte, den Wagen - einen dunklen BMW - nur abstellen zu wollen und danach zurückzukommen. Stattdessen fuhr er jedoch einfach davon. Die Polizei in Gifhorn hofft auf Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05371) 98 00 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.03.2022 | 13:30 Uhr