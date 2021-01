Stand: 27.01.2021 09:29 Uhr Gifhorn: Gesundheitsamt bekommt anonyme Obstspende

Ein Unbekannter hat den Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes im Landkreis Gifhorn als Dank für den Einsatz in der Corona-Krise eine Obstspende zukommen lassen. Wie eine Sprecherin mitteilte, schickte der Spender einem örtlichen Supermarkt einen Brief mit 150 Euro - mit der Bitte, dafür Obst an das Gesundheitsamt zu liefern. "Ich möchte mich für die tolle Arbeit bedanken, die diese Leute leisten", hieß es in dem Schreiben.

