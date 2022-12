Stand: 13.12.2022 16:44 Uhr Gifhorn: Freilaufende Hunde verletzen sechs Menschen

Zwei freilaufende Hunde haben am Montagmorgen in Gifhorn insgesamt sechs Menschen angegriffen und verletzt. Die beiden Hunde waren nach Polizeiangaben von einem umzäunten Grundstück auf die Straße "Im Weilandmoor" gelaufen und griffen dann die Menschen auf zwei unterschiedlichen Firmengeländen an. Die Opfer erlitten Bissverletzungen an Armen und Beinen. Ein Mensch stürzte bei dem Versuch einen Hund abzuwehren und verletzte sich am Kopf. Polizei und Rettungsdienst wurden alarmiert. Die Polizei konnte die Hunde und deren Halter schließlich ausfindig machen. Der Hundehalter muss sich nun einem Strafverfahren stellen und seine Hunde künftig nach Auflagen der Behörde halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.12.2022 | 06:30 Uhr