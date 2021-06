Stand: 13.06.2021 11:57 Uhr Gifhorn: Autofahrer verletzt nach Kontrolle zwei Polizisten

Bei einem Polizeieinsatz sind in der Nacht zu Sonntag zwei Beamte verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollte in Gifhorn ein Autofahrer kontrolliert werden. Der Mann missachtete demnach das Haltesignal. Kurz darauf wurde der Wagen in der Nähe entdeckt. Während der Beifahrer zu Fuß flüchtete, sei der Fahrer losgefahren, wobei er einem Polizisten über den Fuß fuhr. Der Beamte stürzte und verletzte sich. Der Fahrzeugführer konnte wenig später zu Hause angetroffen werden. Hier leistete er Wiederstand gegen die eingesetzten Kräfte und verletze dabei einen weiteren Beamten leicht. Der Mann sei deutlich alkoholisiert gewesen. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.06.2021 | 06:30 Uhr