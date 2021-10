Stand: 20.10.2021 16:27 Uhr Gifhorn: 45-Jähriger durch Schüsse lebensgefährlich verletzt

In Gifhorn ist am Mittwochmittag ein 45-jähriger Mann mit einer Schusswaffe lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, wurde kurz nach der Tat ein 47-jähriger Verdächtiger in der Nähe festgenommen. Er habe die Tatwaffe bei sich gehabt. Der Tatort wurde für die Ermittlungen weiträumig abgesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

