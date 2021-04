Gibt VW-Betriebsratschef Osterloh seinen Posten ab? Stand: 22.04.2021 19:29 Uhr Bernd Osterloh, Betriebsratschef bei Volkswagen, hört offenbar auf. Medienberichten zufolge hat der 64-Jährige Freitag seinen letzten Tag als oberster Arbeitnehmervertreter beim Wolfsburger Autobauer.

Am Vormittag sollen Gremien tagen und die Nachfolge-Personalie besprechen, wie Spiegel.de berichtet. Demnach soll die bisherige Stellvertreterin Daniela Cavallo den Posten übernehmen. Osterloh, seit 44 Jahren im Unternehmen tätig, wolle mit seiner Entscheidung jetzt einen Generationswechsel einleiten und einen Abschied auf Raten vermeiden. Der Konzern will sich dem Vernehmen nach am Freitagmittag zu Osterlohs Abschied äußern.

Neuer Job bei VW-Tochter Traton?

Für Osterloh soll es auch schon eine neue Herausforderung geben. Er könnte Personalvorstand bei Volkswagens Lkw-Tochter Traton werden. Ein Angebot liege vor. Der Traton-Aufsichtsrat müsste der Personalie noch zustimmen. Stellungnahmen von VW, dem Betriebsrat und Traton gibt es bisher nicht.

