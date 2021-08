Stand: 05.08.2021 21:31 Uhr Gewitter: Zahlreiche Keller in Braunschweig vollgelaufen

Am Donnerstag sind im Stadtgebiet Braunschweig nach einem starken Gewitter zahlreiche Keller vollgelaufen. Die Feuerwehr musste 121 Mal ausrücken, so die Leitstelle am Abend. Innerhalb der Okerumflut und im östlichen Ringgebiet habe es die meisten Einsätze gegeben. Am Ringcenter schlug demnach ein Blitz in einen Baum ein. Auch in einem Verwaltungsgebäude der Feuerwehr drang Wasser in den Keller ein. In anderen Teilen Niedersachsens gab es ebenfalls Gewitter, unter anderem für Hannover hatte der Deutsche Wetterdienst eine Warnung ausgegeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.08.2021 | 06:30 Uhr