Stand: 01.06.2022 20:00 Uhr Gewerkschaft ruft zu Warnstreiks in Brauereien auf

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) ruft für Donnerstag zu Streiks bei den Brauereien Wolters in Braunschweig, der Privatbrauerei Wittingen und bei Einbecker Pilsener auf. Die Gewerkschaft fordert die Beschäftigten auf, die Arbeit von 6 bis 22 Uhr niederzulegen. Die von den Arbeitgebern angebotenen 80 Euro brutto mehr kompensierten nicht einmal die gestiegenen Spritpreise der Beschäftigten pro Monat, um zur Arbeit zu fahren, so der NGG-Verhandlungsführer der Tarifkommission Finn Petersen. Er fordert ein deutlich besseres Angebot, die nächste Verhandlungsrunde ist am 24. Juni.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.06.2022 | 06:30 Uhr