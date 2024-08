Stand: 19.08.2024 10:08 Uhr Gewerkschaft ruft zu 24-Stunden-Warnstreik bei Lorenz Bahlsen auf

Die Beschäftigten des Snackproduzenten Lorenz Bahlsen in Hankensbüttel (Landkreis Gifhorn) sind seit Montagmorgen zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert im Tarifstreit mit der Süßwarenindustrie ein Lohnplus von 9,9 Prozent. Die Arbeitgeber hatten angeboten, den Lohn in diesem Jahr um 2,8 Prozent und im nächsten Jahr um 2,2 Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten zu erhöhen. Für die Gewerkschaft ist die Laufzeit zu lang und das Angebot nicht fair. In Hankensbüttel werden bei Lorenz Bahlsen Kartoffelchips und Salzstangen produziert. Bestreikt werden die Fabrik und das Logistikzentrum. Das Lorenz-Werk in Hankensbüttel besteht seit rund 50 Jahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.08.2024 | 07:30 Uhr