Stand: 16.05.2023 14:49 Uhr Gewaltverbrechen? Zwei Leichen im Landkreis Peine entdeckt

Die Polizei im Landkreis Peine hat am Dienstag zwei Leichen in Bettmar gefunden. Die Hintergründe sind unklar. Den Leichnam eines 55-Jährigen fanden Polizisten am frühen Dienstagmorgen in einem Auto, das offenbar von der Fahrbahn abgekommen war und auf einer Ackerfläche beschädigt zum Stehen kam. Anschließend stellten Ermittlerinnen und Ermittler fest, dass es in dem Wagen gebrannt hatte. Zudem wies der Fahrer Verletzungen auf, die laut Polizei nicht von dem Unfall stammen können. Ein Suizid könne nicht ausgeschlossen werden. Zudem fand die Polizei eine tote Frau in einem Haus in Bettmar. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Zusammenhang der beiden Leichenfunde aus. Vermutet werde ein verwandtschaftliches Verhältnis des 55-Jährigen und der Frau, sagte ein Sprecher.

