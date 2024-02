Stand: 29.02.2024 07:42 Uhr Gewalttat in Wolfenbüttel: Gruppe verletzt 15-Jährigen schwer

Die Polizei in Wolfenbüttel ermittelt nach einer Gewalttat unter Jugendlichen. Am vergangenen Montag sollen mehrere junge Leute aus einer Gruppe heraus einen 15-Jährigen schwer verletzt haben. Laut der Polizei soll der Junge am Stadtgraben in Wolfenbüttel mehrfach gegen Kopf und Oberkörper geschlagen und getreten worden sein. Er wurde mit Verletzungen am Kopf und am Gesicht ins Krankenhaus gebracht. Die minderjährigen mutmaßlichen Täter konnten von Polizeibeamten mittlerweile gefasst werden. Es könnte sich bei der Tat um einen Beziehungsstreit gehandelt haben, heißt es von der Polizei.

