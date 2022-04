Stand: 18.04.2022 12:53 Uhr Gewalttat in Braunschweig - Opfer erstochen

In Braunschweig ist ein Mensch gewaltsam getötet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah die Tat bereits am Sonnabend. Das Opfer erlag demnach "schwersten Stich- und Schnittverletzungen". Eine tatverdächtige Person sei in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen worden. Das Amtsgericht Braunschweig hat den Angaben zufolge auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe geben die Ermittler zurzeit keine weiteren Informationen über die Tat und die Beteiligten bekannt.

