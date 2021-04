Stand: 19.04.2021 16:55 Uhr Gewalt in Quarantäne-Block: Geldstrafen für vier Bewohner

Das Amtsgericht Göttingen hat am Montag vier Männer nach Ausschreitungen in einem Wohnkomplex in Göttingen zu Geldstrafen verurteilt. Die höchste Strafe bekam ein 32 Jahre alter Mann. Er muss 150 Tagessätzen zu je 15 Euro zahlen. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass er gemeinsam mit anderen Beteiligten einen Bauzaun aus der Verankerung gerissen und nach den Polizisten geworfen hatte. Die Auseinandersetzungen vom 20.Juni 2020 stehen in Zusammenhang mit einer coronabedingten Quarantäne-Anordnung für den Gebäudekomplex, nachdem mehr als 120 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Zahlreiche Bewohner waren mit Flaschen, Pflastersteinen, Metallstangen, Holzlatten und anderen Gegenständen auf Polizisten losgegangen. Die Staatsanwaltschaft hatte nach den Ausschreitungen gegen 28 Personen Anklagen erhoben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.04.2021 | 06:30 Uhr