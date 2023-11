Getöteter Lkw-Fahrer: Prozess gegen Kollegen beginnt Stand: 21.11.2023 06:23 Uhr Am Landgericht Göttingen beginnt heute der Totschlag-Prozess gegen einen 57 Jahre alten Lkw-Fahrer. Er soll einen 38-jährigen Kollegen auf einem Betriebsgelände in Göttingen umgebracht haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 57-Jährigen vor, gemeinsam mit einem derzeit flüchtigen dritten Lkw-Fahrer den getöteten 38-Jährigen in der Nacht vom 27. auf den 28. Mai im Kofferraum eines Firmenfahrzeugs in Richtung Dransfeld (Landkreis Göttingen) gebracht zu haben. Dort hätten sie die Leiche in der Feldmark abgelegt. Die Polizei hatte den Leichnam am 30. Mai auf einem Feld bei Dransfeld gefunden, nachdem sein Arbeitgeber den 38-Jährigen als vermisst gemeldet hatte.

Streitigkeiten bei Grillfeier auf Betriebsgelände

Nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft waren die drei Lkw-Fahrer bei der gleichen Spedition in Göttingen angestellt. Sie hätten mit einem vierten Kollegen das lange Pfingstwochenende auf dem Gelände der Spedition verbracht und dort in ihren Fahrzeugen übernachtet. Am Pfingstsamstag hätten sie eine Grillfeier auf dem Betriebsgelände veranstaltet, bei der viel Alkohol getrunken worden sei. Im Verlauf des Abends sei es zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen gekommen.

Schädelhirntrauma durch Kopfverletzung

Laut Anklage sollen der 57-jährige Angeklagte und sein 49-jähriger Kollege beschlossen haben, dem 38-Jährigen körperliche Verletzungen zuzufügen. Dabei hätten sie auch dessen Tod in Kauf genommen. Vor dem Eingang des Verwaltungsgebäudes hätten sie mit einem harten kantigen Gegenstand auf den Kopf und das Gesicht des stark alkoholisierten 38-Jährigen eingeschlagen. Dieser habe dadurch ein offenes Schädelhirntrauma erlitten, das zum Tod geführt habe.

Weitere Informationen Leiche bei Dransfeld: Polizei Göttingen fahndet nach Verdächtigem Er soll sich ins Ausland abgesetzt haben. Zwei mutmaßliche Mittäter - Arbeitskollegen des Toten - sind in Untersuchungshaft. (07.06.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.11.2023 | 05:30 Uhr