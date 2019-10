Stand: 01.10.2019 17:41 Uhr

Getötete Frauen: Polizei sucht Fahrradtasche

Nach der Gewalttat von Göttingen mit zwei toten Frauen laufen die Ermittlungen der Polizei weiter auf Hochtouren. Die 25 Ermittler einer eingerichteten Mordkommission hätten eine Vielzahl von Vernehmungen durchgeführt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auch seien gesicherte Spuren bewertet und bearbeitet worden.

Täter flüchtete über Friedhof

Die Beamten gehen mittlerweile davon aus, dass Frank N., der mutmaßliche Täter, nach der Tat am vergangenen Donnerstag den Göttinger Stadtfriedhof überquert hat. Der 52-Jährige habe dabei neben einem der offenen Müllcontainer vermutlich eine rote Fahrradtasche zurückgelassen. Weil diese trotz gründlicher Suche bislang nicht gefunden wurde, vermuten die Ermittler, dass sie jemand gefunden und mitgenommen hat. Wer Hinweise auf den Verbleib der Tasche geben kann, soll sich unter der Telefonnummer (0551) 49 12 115 bei der Polizei Göttingen melden.

Angriff mit Brandbeschleuniger

Frank N. war am Freitagabend nach eineinhalbtägiger Flucht durch Südniedersachsen gefasst worden. Er hatte einer 44-Jährigen in Göttingen aufgelauert, sie mit Brandbeschleuniger überschüttet und angezündet. Dann stach er mit einem Messer auf sie ein. Die zweite Frau, die der 44-Jährigen helfen wollte, griff er ebenfalls an. Beide Frauen starben.

