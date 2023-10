Gesuchter Fünfjähriger fährt allein 50 Kilometer mit dem Zug Stand: 13.10.2023 08:29 Uhr Eine Mutter aus Osterode meldete ihr Kind als vermisst. Die Polizei fand den Fünfjährigen schließlich mehr als 50 Kilometer entfernt in Thüringen. Vermutlich war er allein mit dem Zug dorthin gefahren.

Der Fünfjährige aus Osterode (Landkreis Göttingen) ist am späten Mittwochabend am Bahnhof in Nordhausen gefunden worden. Wie das Kind in die thüringische Stadt gekommen ist, lasse sich bislang nur vermuten, erklärt die Polizei. Wahrscheinlich sei der Fünfjährige eigenständig mit dem Zug nach Herzberg am Harz gefahren und dort in einen weiteren Zug in Richtung Nordhausen gestiegen. Von einem Verbrechen geht die Polizei nicht aus.

Fünfjähriger wurde stundenlang vermisst

Der Junge hatte laut Polizei am Mittwoch eine Bekannte besucht und war anschließend nicht nach Hause gekommen. Die Mutter des Fünfjährigen meldete ihren Sohn daher am frühen Abend bei der örtlichen Polizei als vermisst. Daraufhin suchte ein Großaufgebot nach dem Kind, zunächst erfolglos. Auch ein Polizeihubschrauber war den Angaben zufolge im Einsatz.

Kind reiste vermutlich mit zwei Zügen

Gefunden wurde der Fünfjährige schließlich wenige Stunden später von der Polizei in Thüringen - unverletzt und wohlauf. Die Einsatzkräfte nahmen ihn in Obhut. Da sie jedoch seinen Namen zunächst nicht kannten, starteten sie einen Aufruf bei Facebook. Ein Mitarbeiter des Jugendamts sei dadurch auf den Fall aufmerksam geworden und habe die Polizei in Niedersachsen informiert, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.10.2023 | 15:00 Uhr